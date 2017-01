Politie lost waarschuwingsschot in Hoogvliet

Coffeeshop Nemo krijgt 60.000 euro boete

27 januari De uitbater van coffeeshop Nemo op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is vandaag veroordeeld tot een geldboete van 60.000 euro. De sanctie is opgelegd vanwege een te grote hoeveelheid softdrugs die in 2015 bij het bedrijf was opgeslagen.