Politie niet vervolgd voor geweld bij anti-Zwarte Piet-demonstratie

De demonstranten van de actiegroep ‘Kick out Zwarte Piet’ zouden eigenlijk naar de landelijke intocht van Sinterklaas in Maasluis gaan, maar ze eindigden in Rotterdam. Daar had burgemeester Ahmed Aboutaleb een demonstratieverbod afgekondigd. Toen de demonstranten toch wilde gaan protesteren, werden ze aangehouden.



Jerry Afriyie was één van de arrestanten: zijn aanhouding ging volgens zijn mede-demonstranten met teveel geweld gepaard. Afriyie werd in 2014 aangehouden in Gouda tijdens een anti-Zwarte Piet protest bij de landelijke intocht. Die aanhouding was onterecht, oordeelde de rechter later. Ook zijn arrestatie bij de intocht in Dordrecht in 2011 was volgens de Onbudsman onrechtmatig.



Volgens het OM heeft de politie in Rotterdam terecht geweld gebruikt: Afriyie negeerde bevelen van de politie en hij pleegde verzet.