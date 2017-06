Politie onderzoekt dood van Maaslandse vrouw

New York Times roemt Rotterdamse wateraanpak

17:12 Ze lijken in New York fan te zijn van de Maasstad. In 2014 zette de New York Times Rotterdam al eens in de top 10 van plekken om absoluut naartoe te gaan, nu prijst de krant de aanpak van de problemen met het stijgende waterpeil door klimaatverandering.