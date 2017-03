Politie onderzoekt dood vrachtwagenchauffeur in Rotterdam

Update Erasmusbrug weer open, na vier uur durende storing

1:11 De Erasmusbrug in Rotterdam is weer toegankelijk voor verkeer. Dat meldt de VID. De storing van de slagbomen, die vrijdagavond niet meer omhoog gingen, is na vier uur verholpen. De storing zorgde op koopavond voor flink wat verkeersellende in de stad. Ook voetgangers, fietsers en trams konden de brug niet over.