Politie onderzoekt vermeende schietpartij in Lombardijen

ontslagen Gespannen sfeer bij IHC op 'bijltjesdag'

14:19 Het is bijltjesdag bij scheepsbouwer Royal IHC in Kinderdijk, Sliedrecht en Krimpen aan den IJssel. De spanning is hoog, want 350 vaste medewerkers horen vandaag op de werven dat ze zijn ontslagen. Wie mag blijven, wie moet vertrekken?