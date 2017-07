Politie redt twee hondjes uit snikhete blokhut

Hockeyclub Feijenoord verhuist naar Varkenoord

10:18 De Rotterdamse hockeyclub Feijenoord begint aan een nieuw hoofdstuk. De vereniging is begonnen met de verhuizing naar het nieuwe sportcomplex op Varkenoord in IJsselmonde. ,,Daar gaat ons clubhuis", schrijft de club bij een foto waarop het clubhuis in de lucht hangt.