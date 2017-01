'Politie Rotterdam moet meer boetes uitdelen in verkeer'

Dat melden de wethouders Joost Eerdmans (veiligheid, Leefbaar) en Pex Langenberg (verkeer, D66) in een brief, gericht aan de Rotterdamse korpschef Frank Paauw. 'We zijn van mening dat de politie en de gemeente veel kunnen bereiken om de stad Rotterdam verkeersveiliger te maken', schrijven de bestuurders.



De politie zou andere prioriteiten moeten stellen, menen Eerdmans en Langenberg. ,,Want burgers ergeren zich groen en geel aan al dat gejakker, getuige de enorme hoeveelheid klachten die wij ontvangen'', zegt Eerdmans. Langenberg en hij willen 'op zeer korte termijn' om de tafel met Paauw.



,,We moeten met z'n allen een tandje bijzetten, ook al besef ik dat de politie niet zomaar even honderd extra agenten tevoorschijn kan toveren'', zegt Eerdmans. ,,Dat laat onverlet dat het de vraag is of de politie wel op die plekken staat waar mensen de meeste verkeersoverlast ervaren. Of zetten we onze mensen op de verkeerde momenten op de verkeerde plekken in?''



De gemeente plaatste vorig jaar op zeventig plekken borden met digitale snelheidswaarschuwingen. Dat heeft slechts op beperkte schaal effect gehad, constateert Eerdmans ,,Op een paar straten en wegen wordt de maximumsnelheid structureel overschreden. Zelf ben ik dinsdag nog bijna van de sokken gereden op de Westersingel.''



Het stadsbestuur zou graag zien dat de politie op drie doorgaande wegen 'extra waakzaam' is en het aantal snelheidscontroles opvoert: de Willemsbrug, 1e Middelland­straat/Henegouwerlaan/'s-Gravendijkwal en de - al jaren beruchte 'racebaan' - Nieuwe Binnenweg.