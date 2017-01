Politie Rotterdam verbolgen: We zijn wéér belaagd

Tijdens de nieuwjaarsnacht zijn in de Rotterdamse regio 25 mensen in de cel gezet. De meesten vanwege belediging en bedreiging. Hoewel dit aantal beduidend lager ligt dan voorgaande jaarwisselingen spreken politie, brandweer en de ambulanceorganisatie hun afschuw uit dat oud en nieuw voor veel mensen nog steeds een vrijbrief is om hulpdiensten aan te vallen. Een woordvoerder van de politie laat weten verbolgen te zijn dat weer hulpverleners zijn belaagd. In de wijk Hillesluis in Rotterdam-zuid zijn agenten met stenen en vuurwerk bekogeld door een groep van 25 jongeren, die in de Riederlaan een vreugdevuur hadden gemaakt. Daarop brandde onder meer een aanhanger. De twee dienders wilden ingrijpen, maar werden direct bekogeld. De ME voerde daarna een charge uit. Later de nacht joeg de hondenbrigade in de buurt groepen uiteen. Volgens de politie is een 19-jarige Rotterdammer opgepakt. Het zou gaan om een ‘notoir overlastgever’.

Spangen

Ook in Spangen is een korte charge uitgevoerd door de oproerpolitie. De brandweer moest 421 keer uitrukken voor een brandmelding. Vijf auto’s werden in brand gestoken in Rotterdam-West, Vlaardingen en Schiedam. De hulp van ambulances is 140 maal in geroepen. Volgens directeur Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de overkoepelende organisatie van hulpdiensten, ‘blijft het krankjorum dat we zo feest vieren’.



Openbaar vervoersbedrijf RET, dat dit jaar voor het eerst nachtmetro’s liet rijden, noemt de jaarwisseling goed verlopen. Wel was er ’s avonds een vechtpartij in de metro en bij metrostation Coolhaven. Daar ging een tiental ‘Noord-Afrikaanse jongeren’ op de vuist. Een persoon is in de kladden gegrepen omdat hij ter hoogte van station Oostplein een buis met ophangbeugels van het plafond van een rijtuig trok. De schade wordt op hem verhaald.



Ziekenhuizen in de regio spreken van een laag aantal slachtoffers ten opzichte van vorige jaren.