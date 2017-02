Politie rukt massaal uit voor ‘oogsttip’ hennep in Ridderkerk

Update Baby neushoorntje is een meisje

16 februari Het pasgeboren neushoorntje in Diergaarde Blijdorp is een meisje, zo meldt Diergaarde Blijdorp. De baby is direct al een publiekstrekker van jewelste. Massaal schuift het publiek aan bij het dikhuidenverblijf in Taman Indah, om het prille geluk te vereeuwigen. En vooral de jonge bezoekers van de dierentuin genieten met volle teugen.