Politie schiet bij arrestatie Rotterdammer met zakken vol hennep

Dronken automobilist klapt op lantaarnpaal

11:57 Een dronken automobilist klapte vannacht op de Hoofdweg in Nieuwerkerk aan den IJssel op een lantaarnpaal. De voorkant van zijn auto raakte zwaar beschadigd. De politie had direct door dat de man een glaasje te veel op had en brachten hem naar het politiebureau.