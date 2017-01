Politie schiet na ruzie in bar in Rotterdam

De politie kwam in actie, omdat de vier bij een ruzie in een bar met een vuurwapen hadden gedreigd. De gealarmeerde politie zag de mannen in een auto stappen. Omdat ze vuurwapengevaarlijk waren, werd de auto omzichtig benaderd. Omdat de mannen niet deden wat de politie wilde, schoot de politie in de lucht. Daarna gaven de verdachten zich over, waarna in de auto daadwerkelijk een wapen werd gevonden. De wagen werd weggesleept.