Politie slaat alarm om levensgevaarlijk 'stikspel'

Eind vorig jaar speelde in Friesland een toenemend aantal jongeren het gevaarlijke spel, waarbij kinderen zich laten wurgen. Hierdoor worden de luchtwegen of de bloedtoevoer zo lang afgekneld dat iemand buiten bewustzijn raakt. Leerlingen zouden elkaar verstikken om een euforisch gevoel te krijgen, zonder dat er drugs worden ingenomen.



In het ergste geval overlijden de kinderen, maar ze kunnen ook hersenschade oplopen. ,,Momenteel lijkt de rage helaas terug te keren in Nederland aangezien wij de eerste meldingen in Vlaardingen al hebben gekregen'', schrijft de Vlaardingse politie op haar facebookpagina. ,,Waarschuw vrienden, familie en kinderen voor de gevaren van dit levensgevaarlijke spel.''



Lastige afweging

De politie besloot het bericht te posten, ondanks de wetenschap dat dit kinderen ook weer op een idee kan brengen. ,,Het is een lastige afweging. Wij hopen dat we door dit bericht meer voorkomen dan veroorzaken. Mocht er desondanks iemand alsnog de beslissing nemen om deel te nemen aan een choking game, dan hopen wij in elk geval dat ze zich bewust zijn van de levensgevaarlijke risico's die dit spel met zich meebrengt'', aldus een agent op Facebook. ,,Persoonlijk denk ik dat informeren beter werkt dan negeren.''



De eerste moeder meldt in een reactie al dat ze dit met haar dochters zal bespreken.