Politie tast nog in het duister over dood John Luong

Zelfmoord wordt uitgesloten. De politie baseert dat op het feit dat hij de fatale nacht van zondag 20 november na zijn werk bij een vriend langs wilde gaan. Bovendien had hij van zijn werk bij een bezorgrestaurant in Den Haag nog een maaltijd meegenomen en wordt zelfdoding door deskundigen die bij het onderzoek betrokken zijn geweest, niet reëel geacht.



John was de bewuste avond even voor middennacht door zijn werkgever afgezet bij treinstation Den Haag CS. Via Den Haag Hollands Spoor reisde hij naar NS-station Schiedam-centrum. Daar stapte hij om 00.37 uur over op de trein richting Hoek van Holland. In zijn woonplaats Maassluis stapte hij uit de trein, de laatste van die nacht.



Op station Maassluis-West is geen camerabewaking. Maandagochtend rond 08.15 uur werd zijn lichaam naast het spoor aan het eind van het perron door een treinmachinist gezien.



Vlucht

Volgens het meest voor de hand liggende scenario is Luong na het uitstappen voor iemand - of misschien wel meerdere personen - op de vlucht geslagen. Hij moet hard zijn weggelopen om aan het eind van het perron door de trein, waar hij net uit was gestapt, geraakt te kunnen worden. Om naar huis te gaan had Luong de andere kant op moeten gaan. De vriend die hij wilde bezoeken, reageerde niet op apps die hij eerder die avond had gestuurd. Luong had gevraagd of hij hem bij het station kwam ophalen, maar de vriend bleek thuis in slaap te zijn gevallen.



De politie heeft haar laatste hoop gevestigd op getuigen. Op het moment dat Luong de trein verliet, stapten nog zo'n zeven andere reizigers uit maar die checkten niet uit met een ov-kaart en zijn dus niet te achterhalen.



Er gaan verhalen dat Luong zou worden afgeperst en dat hij enkele jaren geleden iets op Marktplaats had verkocht maar nooit aan de koper had geleverd. Concrete informatie is er over die geruchten niet.