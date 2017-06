Politie treft wapens en drugs bij invallen panden in Rotterdam-West

Vele boze reacties over aftuigen van lesbisch stelletje

11:35 Het nieuws over het lesbische stelletje dat afgelopen dinsdag in het Rotterdamse centrum is afgetuigd, toen ze hand in hand over het Schouwburgplein liepen, roept vele boze reacties op. Ook vanuit de Rotterdamse politiek. De VVD heeft een debat aangevraagd ‘over deze vreselijke gebeurtenis’. ,,Daders moeten opgespoord en keihard aangepakt worden!’’ aldus de partij.