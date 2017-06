Politie vindt 180.000 euro aan contant geld

Verdachte moord Parsa Maboud (21) aangehouden

13:09 Een 24-jarige Rotterdammer is in Hongarije aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Parsa Maboud. Dat heeft de politie bekend gemaakt. Het 21-jarige slachtoffer kwam op 28 mei om het leven bij een schietincident op de Paardebloem in Rotterdam-Ommoord.