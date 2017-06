Politie vindt anderhalve ton in vriesvak

Politie zoekt minderjarige verdachte rellen Coolsingel

15:39 De politie heeft nieuwe foto's gepubliceerd van relschoppers die worden gezocht in verband met de ongeregeldheden op 7 mei na afloop van de voetbalwedstrijd Excelsior-Feyenoord in Rotterdam. Een van de verdachten is vermoedelijk een minderjarige jongen.