Politie vindt gestolen sieraden in woning Rotterdammers

'Ver­war­mings­mon­teur' opgepakt voor babbeltrucs bij ouderen

16:15 Een 28-jarige man uit Rhoon is opgepakt voor oplichting van ouderen door middel van babbeltrucs. Hij zou hebben toegeslagen in de Rotterdamse wijken Ommoord en Lage Land en in Capelle en Krimpen aan den IJssel.