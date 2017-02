Politie vindt hulzen aan Albert Camusplaats in Rotterdam

Maaslandse kopschopper moet twee jaar zitten

14:57 Voor negen geweldsdelicten in twee jaar tijd is de 23-jarige Maaslander Remco van B. dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Onder meer zijn ex, moeder en hem onbekende stappers liepen letsel op na aanvaringen met de Maaslander.