Politie vindt vuurwapen in sloot Hellevoetsluis

De politie kamde vorige maand de sloten in de wijk De Struyten uit, maar dat leverde niets op. Maar vorige week dinsdag was het tijdens nieuwe dreg-pogingen wel raak. ,,Het wapen wordt nu verder op sporen onderzocht om te zien of het om het bewuste vuurwapen gaat’’, zegt de politie. Die is ook benieuwd of mensen hebben gezien wie het in de sloot tussen de Golfslag en Binnendijk heeft gegooid. Voor de moord zitten twee mannen vast.