Politie zoekt getuigen mishandeling frontman De Likt

Vlakbij het tunneltje bij het Delftsehof werd Dijkshoorn (alias Simon) zo zwaar mishandeld dat hij een nekwervel brak. Hij vreesde zelfs even voor een dwarslaesie, maar hij is inmiddels met succes geopereerd.



De politie startte een onderzoek naar de daders en heeft nu ook een bord geplaatst vlakbij de plek waar het gebeurde met de vraag wie iets gezien heeft of meer af weet van de mishandeling. Tot nu toe is er nog niemand opgepakt.



Dijkshoorn is de komende maanden nog uit de roulatie. Het nieuwe album van De Likt - vooral bekend van het nummer Ja dat bedoel ik - loopt daardoor vertraging op. Ook moest de band meerdere shows afzeggen.



In een filmpje dat De Likt enkele dagen geleden op Facebook plaatste, is te zien hoe Dijkshoorn vol goede moed het ziekenhuis verlaat. ,,We zijn er weer!''