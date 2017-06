Politie zoekt getuigen mogelijke Roparun-mishandeling

De politie in Oud-Beijerland zoekt met spoed getuigen die maandag, midden in de Roparun-festiviteiten in het centrum van Oud-Beijerland, mogelijk een mishandeling hebben gezien. Rond 17.50 uur trof de politie een 47-jarige man uit Oud-Beijerland met een flinke hoofdwond aan terwijl hij naast zijn fiets lag.

Over de toedracht tast de politie in het duister. De man werd gevonden op de kruising tussen de Bijl en de Vlietkade in Oud-Beijerland. Op een steenworp afstand van de plek waar op dat moment het feest rond de doorkomst van de Roparun in volle gang was. Oud-Beijerland geldt met enkele duizenden toeschouwers als een van de populairste doorkomstplaatsen van het jaarlijkse evenement, waarbij geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker.

Signalement

Volgens enkele getuigen die zich al wel bij de politie hebben gemeld is op de kruising waar de man naast zijn tweewieler lag een tweetal jonge mannen gezien met een donkere huidskleur. ,,Het is voor ons op dit moment zeker nog niet duidelijk of deze mannen iets met het letsel van het slachtoffer te maken hebben’’, meldt de politie, die wel rekening met dat scenario houdt. ,,Mogelijk, écht met nadruk mogelijk, dat er zich kort voor deze situatie wel onenigheid heeft plaatsgevonden tussen de blanke man van 45 jaar oud en deze twee mannen.’’