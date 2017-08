Politie zoekt grote groep fietsers die 27 auto's hebben vernield

Column 'Rotterdam is een heerlijke stad, maar je moet het wel willen zien'

11 augustus Het was, als altijd, gezellig in de Fenix Food Factory te Katendrecht en ik bestelde een koffie. Of, om precies te zijn: ik bestelde een flat white, een dubbele espresso met een slok melk dus, en droomde even weg. U kent dat misschien wel, wachttijd is vaak fijne droomtijd.