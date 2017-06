Politie zoekt nog naar dader beroving Capelle

Kleurrijke slager Ibericus meteen al thuis in Markthal

Als je de frisse, kleurrijke kraam van Ibericus in de Markthal alleen al ziet, loopt menig vleeseter het water in de mond. Op een van de meest prominente plekken in de koopkathedraal wordt het vlees van het Ibérico-varken bereid en in alle denkbare varianten aan de klant geoffreerd. ,,Een waar geur- en smaakfestijn'', zegt bedrijfsleider Christina Gonzalez.