Politiechef wil meer mankracht voor drugsbestrijding

De markt wordt overspoeld door cocaïne waardoor de prijzen zijn gedaald, constateert ook Paauw. Corruptie wordt daardoor volgens hem in de hand gewerkt.

In de Rotterdamse haven zijn dit jaar vangstrecords gebroken en is cocaïne voor ettelijke honderden miljoenen euro's aan groothandelswaarde onderschept. Door toename van het aanbod is ook meer opsporing nodig, aldus de korpschef. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) wil niet dat de douane er extra personeel bij krijgt, maar is wel voor een grotere inzet van moderne opsporingsapparatuur. Door protest van politie, Openbaar Ministerie en burgemeester Ahmed Aboutaleb wordt nu met staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) overleg gevoerd over de personele inzet van de douane.

De politie zegt dat de daling van het aantal misdrijven in de stad sinds 2012 doorzet, van 131.000 toen naar 107.000 nu. Dit jaar is in de Maasstad een vermindering van 3 procent geregistreerd.

Verwarde personen

Gewezen wordt ook op gunstige CBS-cijfers. Het aantal Rotterdammers dat tussen 2006 en 2015 met criminaliteit werd geconfronteerd, is met bijna 40 procent afgenomen. Zo daalde het aantal woninginbraken sinds 2012 van 9100 naar 6000 nu, vooral in de wijken in Rotterdam-Zuid. Ook straatroven en overvallen laten een dalende trend zien.

Wel merkt de korpschef op dat de politie veel tijd kwijt is aan maatregelen tegen mogelijke terreur, de opvang van verwarde personen en de toenemende spanningen in de samenleving, zoals rond de intocht van Sinterklaas. Daarvoor werden 450 agenten ingezet.

Vuurwapengebruik