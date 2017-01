Politiehond vat Amsterdammer (20) in zijn kraag

Nadat de Amsterdammer de Rotterdamse portier had mishandeld zette hij het op een lopen. Een agent pakte hem nog wel bij zijn jas, maar daar worstelde de man zich vakkundig uit. Ook na een klap met een wapenstok bleef hij doorrennen. Maar tegen de snelle politiehond was hij niet bestand.



Opvallend aan de arrestatie is dat de Amsterdammer niets te maken had met de politieactie die op dat moment gaande was op het Rotterdamse uitgaansplein.



,,Agenten waren bezig met een ander voorval toen de man uit het niets kwam aanlopen en de portier enkele raken klappen gaf'', aldus een woordvoerster van de politie. ,,Hij had dus niets met het andere incident te maken. Dat is best bijzonder.''