Politiek gevecht om raadsenquête

De bezetting van de raadsenquêtecommissie die het miljoenenverlies bij poppodium Waterfront moet onderzoeken, is in Rotterdam nu al ontaard in een politieke strijd.

Leefbaar meent als grootste partij het recht te hebben om de voorzitter te leveren van de tweede raadsenquête uit de Rotterdamse geschiedenis. Voor die post heeft de partij raadslid Bart-Joost van Rij naar voren geschoven, ten koste van oudgediende en erkend 'dossiervreter' Dries Mosch.

SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn is de tegenkandidaat van Van Rij in het vijf leden tellende onderzoekscollectief. In zijn voordeel spreekt dat hij als enige over ervaring beschikt met het zware politieke middel van de raadsenquête. De Kleijn was lid van de commissie, die in 2007 onderzoek deed naar de kostenoverschrijdingen bij de Museumparkgarage.

Geen van de betrokkenen kan en wil commentaar geven. De bezetting is afgelopen donderdag besproken in het presidium, het 'geheime' overlegorgaan van de tien fractievoorzitters. Over de inhoud van die gesprekken mag niet met derden gesproken worden.

Quote Wij hebben de tijd én de mensen niet voor een goede bijdrage aan dit onderzoek Sven de Langen (CDA-raadslid) De coalitie (Leefbaar, D66 en CDA) is in de minderheid in de commissie, omdat het CDA geen adequate vertegenwoordiger zegt te kunnen leveren. ,,Wij hebben op dit moment de tijd én de mensen niet voor een goede bijdrage aan deze serieuze onderzoeksopdracht'', erkent CDA-fractievoorzitter Sven de Langen.

Omdat de oppositie getalsmatig in de meerderheid is, bestaat de vrees dat het eindoordeel nog genadelozer zal zijn dan op voorhand al wordt aangenomen. Wethouder Ronald Schneider (bouwen, Leefbaar) ligt al maanden onder vuur in Rotterdams grootste hoofdpijndossier sinds jaren.

Het onderzoek spitst zich toe op de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat de gemeente voor bijna 8 miljoen euro is opgelicht door twee ondernemers, die Waterfront bijna vijf jaar in beheer hadden. Daarbij worden ook ambtenaren onder ede gehoord. Tegen twee medewerkers heeft de gemeente vorig jaar aangifte gedaan vanwege 'betrokkenheid' bij de grootschalige fraude