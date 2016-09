Politieke crisis Barendrecht om liefdesrelatie wethouder

Directe aanleiding zijn twee brieven over de amoureuze kwestie die zijn gestuurd aan de gemeenteraad. Het college informeerde de raad vrijdag over de gekozen oplossing, namelijk dat de vrouwelijke ambtenaar 'per direct' is overgeplaatst naar 'een andere publieke organisatie'.



In de brief wijst het college erop dat de 'privé-relatie onmogelijk te verenigen valt met de zakelijke relatie die zij beiden hebben'. Ook staat het op 'gespannen voet met de gewenste distantie van tussen bestuur en ambtelijke organisatie', aldus het gemeentebestuur, waartoe ook Van Noort toebehoort.



Tot verbazing van de raad stuurde de VVD-wethouder zelf ook een brief over de kwestie. 'In meerdere contacten ontstond er een goede klik tussen de medewerkster en mijzelf. Op het moment dat vriendschappelijke gevoelens meer werden dan een warme vriendschap hebben wij besloten het college te informeren', schrijft hij. Opvallend is zijn afsluiting. Van Noort schrijft 'het te betreuren dat een persoonlijke aangelegenheid - waar al een oplossing voor is - zo hoog wordt opgespeeld door een gedeelte van het college.'



Vertrouwensbreuk

Dit leidde tot vragen in de gemeenteraad over het gezamenlijke standpunt. Een overleg tussen de wethouders leverde dinsdagavond niets op. 'Het verloop van het proces en de daaruit ontstane spanningen hebben geleid tot een vertrouwensbreuk tussen wethouder Van Noort en de drie andere wethouders', meldt de gemeente nu. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen (Echt Voor Barendrecht, D66 en VVD) is gevraagd om vrijdagochtend te komen met een 'oplossing'.



Leon van Noort (42) werd een jaar geleden benoemd tot wethouder in Barendrecht, als opvolger van de vertrokken Jeroen Gebben. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Lansingerland en woonde met vrouw en drie kinderen in Berkel en Rodenrijs. In juli verhuisden zij naar Barendrecht.