Politiepup Bumper gaat op verkenning door Rotterdam

Op de nieuwe beelden is te zien hoe Bumper een loopbrug bedwingt in de Rijnwagen en hoe hij kennismaakt met de voetgangerstunnel onder het Wilhelminaplein. Ook toont hij op het metrostation flinke interesse in lijn D, die op dat moment vertrekt richting De Akkers.



Aan het eind van zijn wandeling hangt hij speels in de armen van één van de politiemannen die zijn excursie bijwoonde. ,,Pas op hoor, hij bijt zo in je neus'', waarschuwt een collega.



Uniek

De avonturen van Bumper worden meerdere keren per week door de politie gedeeld op sociale media, omdat het uniek is dat een politiehond door de Rotterdamse politie wordt opgeleid. Normaal wordt dat gedaan bij de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV). Nu leidt hondeninstructeur Stephan hem zelf op.



Vorige week toonde de politie beelden van Bumper tijdens een training. Het hondje kreeg op speelse wijze les in het herkennen van voorwerpen, zoals een bos sleutels en gevaarlijke voorwerpen als een mes en een pistool.