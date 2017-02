Politiepup Bumper inspecteert alvast de Coolsingel

Speels bijt Bumper in de Feyenoordsjaal die om hem heen is gedrapeerd. Instructeur Stephan laat het hondje nog even met de uiteinden van het kledingstuk worstelen. Maar is Bumper nu ook gelijk fan van de Rotterdamse club? ,,Dat durf ik niet te zeggen. Maar hij zat gisteren wel mee te kijken met de wedstrijd. Alles wat beweegt, houdt al snel zijn aandacht vast.’’ Lachend: ,,Ik denk dat hij nog even rondsnuffelt in de voetbalwereld. Al moet je niet vergeten dat hij wel straks in Rotterdam komt te werken, dus hij zou net zo goed voor Sparta of Excelsior kunnen zijn.’’



De instructeur van het Team Surveillancehonden in Rotterdam zette gisteren even gauw een foto op Facebook toen Bumper bij hem op schoot het voetbal volgde. ,,Binnen de kortste keren was die foto al duizenden keren bekeken. Onder de reacties zaten zelfs mensen die speciaal voor hem Feyenoordsupporter willen worden. Hij heeft dus al heel wat harten gewonnen.’’