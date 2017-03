Politiepup Bumper ontmoet zijn evenbeeld in Miniworld

Update Dreigende vader aangehouden, scholen blijven dicht

12:44 Twee scholen aan de Vlasdreef in Spijkenisse zijn vandaag enige tijd door de politie afgesloten. Dat gebeurde nadat een vader na een ruzie in de relationele sfeer zijn kind dreigde uit de school De Bron te halen. Dat ging samen met bedreigingen. De man is in Friesland aangehouden. De scholen blijven voorlopig dicht.