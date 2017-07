Politierapport: Tophacker actief in de Rotterdamse haven

Dat meldt De Telegraaf op basis van een rapport over criminaliteit in de haven waar de krant de hand op heeft weten te leggen.

Uit het rapport, waarin voor het eerst de criminaliteit rond het havengebied in 2015 en 2016 in kaart is gebracht, blijkt volgens de krant dat de politie zich grote zorgen maakt over drugscriminelen die steeds gehaaidere methoden gebruiken om de Rotterdamse haven te infiltreren. Zo ontdekte de politie een drugscrimineel die drones in de haven liet vliegen, waarschijnlijk voor informatie over de beveiliging.

Een van de andere manieren bleek daarnaast dus het inzetten van de hacker, die volgens chef van de Rotterdamse Zeehavenpolitie Jan Janse geen kleine jongen is in de hackerswereld. De hacker had op het moment dat hij in de auto werd betrapt een laptop bij zich, die hij snel dichtklapte. Omdat werd geweigerd toegang tot de laptop te verlenen, ging het apparaat naar het Nederlands Forensisch Instituut. De laptop bleek zo goed beveiligd dat het zestien maanden duurde voordat toegang werd verkregen tot de gegevens. Die worden nu bekeken.

Imagoschade

Volgens Janse, die uit onderzoeksbelang terughoudend is met informatie, was de terminal gehackt en daarmee ook een van de grootste rederijen van de wereld. Toen de terminal werd geïnformeerd, erkende die gehackt te zijn, maar uit vrees voor imagoschade was geen aangifte gedaan en wilde het bedrijf ook niet meewerken.