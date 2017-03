Pont weigert voorrang voor gezin naar begrafenis

Personeel van de veerpont tussen Rozenburg en Maassluis heeft vandaag een gezin laten staan dat snel naar een begrafenis in Schiedam moest. Deze mensen hadden al een uur in de file gestaan op de afgesloten A15 en probeerden ten einde raad de pont te nemen om nog op tijd te komen.

Omdat daar ook een enkele honderden meters lange rij auto’s stond te wachten, reed de keurig in pak gestoken automobilist over de baan voor tegemoet komend verkeer naar de pontopgang. Daar vertelde hij wat er loos was, maar kreeg van de pontbediende geen toegang op de boot. Het veer voer weg, zonder het treurende gezin.

Dit leidde tot woede bij wachtende automobilisten. Zij lieten de begrafenisgangers als eerste de volgende pont, die na een kwartier aanmeerde, oprijden.

Jan Bakker uit Rozenburg was één van hen en eiste opheldering van de pontbediende. ,,Zei die man tegen me: ‘Dan komt straks iedereen’. Ik zei toen: ‘Dat meen je niet, hè? Dit is toch een noodgeval’.’’ De boel escaleerde op het moment dat Bakker tegen zijn vrouw zei: ‘Wat een vuile flikker’. ,,Dat hoorde die man en even later kwamen ze met drie man personeel op m’n auto af. Ik deed m’n raam dicht en ze begonnen tegen de auto en de ramen te slaan. Ook zeiden ze dat ze de politie zouden bellen en dat die me aan de overkant in Maassluis zou aanhouden.’’

Op tijd

Daar aangekomen, stond er geen politie. Het gezin, dat het pontpersoneel nog probeerde te sussen, reed zo snel het kon naar Schiedam. Een zegsman van Connexxion Water, de exploitant van de pont, wist vanmiddag te melden dat de mensen de begrafenis nog net hadden gehaald.

Hij ‘betreurt’ wat is gebeurd. ,,Die mensen reden tegen het verkeer in, de kapitein vond de manoeuvre vreemd. Bovendien kende het personeel niet het hele verhaal. Het was de hele ochtend door de files al hectisch, emoties zorgden ervoor dat dit is gebeurd.’’

Bakker is niet van plan een klacht in te dienen. ,,Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen.’’