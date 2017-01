Pools gezin overdonderd door alle hulp

Bastiaan Verbaas van Kolpa VVS nam het echtpaar, dat drie maanden geleden van Tilburg naar Schiedam verhuisde, mee op bezichtiging. ,,Dit is zó schrijnend'', vindt Verbaas, die met zijn eigen kantoor Wonen Hartje Rotterdam - onderdeel van Kolpa - een aantal huurwoningen in Schiedam renoveert. ,,Ik denk dat ik ze wel blij kan maken.''



En dat blijkt, want het Poolse stel kijkt zijn ogen uit in twee panden aan de Jacob van Lennepstraat. ,,De wc doet het gewoon!'', grapt Lesniewicz (25) tegen z'n vrouw. In hun woning, een vervallen appartement aan de Rotterdamsedijk, is dat allesbehalve het geval. Doortrekken lukt niet, het plafond ligt er half uit, waardoor ze noodgedwongen beneden slapen, en de gaskachel mag niet meer aan vanwege koolmonoxidegevaar.



Tot overmaat van ramp is er geen warm water. En dat terwijl ze ook nog twee kinderen hebben. ,,Als we allemaal willen douchen, duurt dat uren'', vervolgt Lesniewicz. ,,We moeten water koken en dan mengen met koud water. Het is vreselijk.''



Als geroepen

De hulp die ze nu van Verbaas krijgen, komt als geroepen. Beheerder Nadia Vastgoed, die niet bereikbaar is voor commentaar, doet niets. Bij het tekenen van het huurcontract werd toegezegd dat alle gebreken snel opgelost zouden worden. ,,Maar hoe aardig we het ook hebben gevraagd, de hulp kwam niet'', vertelt Lesniewicz.



Behalve dat onderhoud uitblijft, stinkt het zaakje, vindt Verbaas. Het Poolse gezin zegt de huur contant te betalen. ,,Heel dubieus'', stelt Verbaas, die het gezin uit de brand wil helpen. ,,Of ze nu een pand bij mij gaan huren of niet, ze moeten van Nadia af.'' Volgens hem begint dat met het inschakelen van een advocaat, mocht het niet op een andere manier op te lossen zijn. ,,Dat wordt geen langslepende zaak'', verzekert hij.