Populaire knuffelolifant Olli nu uitverkocht in Blijdorp

Geldstraffen geëist voor handel in vervuilde brandstof

7:31 Tegen drie bedrijven, waaronder twee uit Rotterdam, is deze week een boete geëist van 45.000 euro vanwege de handel in vervuilde scheepsbrandstof. De stookolie was zo slecht voor de motor van het zeeschip Kappagas dat die alleen kon varen als de filters tien keer per dag werden schoongemaakt. Wat precies in de brandstof zat, is onduidelijk. Een monster van de stookolie is verdwenen.