Populaire padelsport komt ook naar Rotterdam toe

Geen flauw idee hoe padel gespeeld wordt? YouTube biedt uitkomst. Al snel flitsen de spectaculairste rally's over je scherm. In Spanje is het al jaren de grootste sport na voetbal, maar in Nederland moet de echte doorbraak nog komen.



Kenners verwachten dat dat een kwestie is van tijd. De racketsport, die vanuit Zuid-Amerika overwaaide naar Europa, is bezig met een flinke groei-spurt. Het aantal locaties is de afgelopen vijf jaar verdriedubbeld tot bijna dertig. Eind vorig jaar werd het Europees kampioenschap voor landenteams in Rijswijk gespeeld.