Portiekwoning uitgebrand in flat aan Schakelweg Hoogvliet

Auto voltanken en even wasje draaien in Spijkenisse

11:01 Het BP-tankstation aan de Boyleweg tegenover de woonboulevard in Spijkenisse heeft een primeur voor Voorne-Putten Als eerste heeft het twee reusachtige wasmachines en een enorme droger voor de deur staan. Klanten kunnen er nu dus de auto voltanken en ondertussen, in een half uurtje, hun was doen. ,,We hebben ze pas een paar dagen, maar er wordt al druk gebruik van gemaakt'', vertelt manager Ria van Splunter vol enthousiasme.