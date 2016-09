Portiers verkondigen liefde

,,Onze hotelportiers moeten levenservaring hebben en een verhaal kunnen vertellen'', vertelt Dusseldorp. ,,De liefde voor ons hotel en Rotterdam moeten er afspatten. Maar pas op: het blijft gewoon betaald werk. Niet te veel romantiseren dus. Het gaat niet alleen om de deur openhouden. Ik verwacht ook een schone entree, dat er een taxi wordt gebeld, service en dat mensen worden aangesproken.''



Dertig reacties kreeg Hotel New York op de oproep. Uiteindelijk bleven er drie mannen over. Arie en Nico komen uit Rotterdam, Michel uit Brielle.

Nico Prins is verhalenverteller van beroep. Hij trad op eerdere edities van de Wereldhavendagen al op. Hij werkte ook vanuit de Stichting Verhalenboot en was gids in het havengebied. ,,Het hotel staat middenin een te ontwikkelen gebied. Dat ik de geschiedenis ervan mag doorgeven is mooi'', zegt hij.



Gevoel

Arie Broere werkte tien jaar als verkoper voor Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht. ,,Dat een bedrijf oudere werknemers in dienst neemt, is bijzonder. Ik houd van Rotterdam en ga onze gasten dat gevoel meegeven.''



Boehlé, die 35 jaar voor Nationale Nederlanden actief was: ,,Het gaat om verliefdheid op de stad en Hotel New York.''



De drie kregen het geschiedenisboek van het hotel mee naar huis. ,,Verhalen moeten zich in de loop der tijd vormen'', vindt Dusseldorp. De portiers staan nu voor een nieuw hoofdstuk in hun leven. ,,Alleen het uniform geeft al zoveel energie'', besluit Broere.