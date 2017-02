Positief nieuws

Ik ken zelf nog heel goed de blanke bouwvakkers die van boven op de steiger naar je riepen wat ze vonden van je benen en van wat daar tussen zit. Toen vond ik het al knap dat ze dat van zo'n afstand konden zien. Ik weet ook nog de mannen van het Rotterdamse studentencorps die in de Oude Haven een pilsje zaten weg te happen. En die spontaan tegen alle vrouwen die langs-liepen begonnen te roepen: hoeren, hoeren, hoeren! En een lol!



Of die andere oer-Hollandse flippo met zijn halve voortand en een bierbuik tot op zijn knieën die de mij op de Kruiskade aansprak met het vriendelijke aanbod om cun­ni­lin­gus bij mij te doen. En als je niet weet wat cun­ni­lin­gus is, dan ben je óf een homo óf je hebt iets heerlijks gemist in het leven.



Of ik dat aanbod toen heb aangenomen? Nee, en ik heb spijt. Spijt dat ik niet een vriendelijk tegenaanbod heb gedaan. Dat ik hem wel een explosief genoegen wilde bezorgen met een rotje tegen zijn prostaat.



Deze oud-Hollandse gewoonte is heel easy overgenomen door de mannen uit andere culturen. Het sist, het fluit, het smakt met de lippen als je langsloopt. Of het nu blank of zwart is of licht getint, ze houden je tegen, geintje natuurlijk, of ze lopen je achterna en tikken tegen je billen. Omdat de straat van hen is. En wij vrouwen daar met een strak gezicht, de blik naar beneden gericht, vooral geen oogcontact makend, oversteken als er een groepje in de verte staat. Het 's avonds maar niet te laat maken en vooral maar niet alleen naar huis gaan lopen.



Omdat de straat van hen is en dus niet van ons.