Posters met zoenende moslima leiden tot woedende reacties

Leefbaar Rotterdam, D66 en VVD zijn juist erg enthousiast over de verschillende posters van kussende ,,De posters zijn een duidelijke steunbetuiging aan mannen en vrouwen die zich niet gesteund voelen in hun partnerkeus door hun omgeving’’, zegt Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf.



Dat de posters averechts werken, ontkent zij stellig. ,,We hebben dit probleem jarenlang geprobeerd aan te pakken op hun manier’’, wijst zij naar PvdA en Nida. ,,Met cursussen, de beste tajines koken of thee drinken. Dat heeft allemaal niet gewerkt. Hiermee laten we duidelijk zien welke normen en waarden er zijn en wat die inhouden. Het is normaal om en leuk om gevoelens voor elkaar te hebben en met iemand van het andere geslacht over straat te lopen.’’



D66-raadslid Nils Berndsen vindt de campagne goed en nodig. ,,Iets dat eigenlijk heel normaal is, wordt gezien als prikkelend. Dat maakt het belang van de campagne duidelijk. Ik vind de posters juist beschaafd en vrij netjes’’, stelt hij.