Premie voor aanpassing vieze auto's

Vorige zomer verzocht een meerderheid van de raad wethouder Langenberg (duurzaamheid) te onderzoeken of het ook mogelijk was de slooppremie te gebruiken om auto's zodanig aan te passen dat ze minder vervuilende stoffen uitstoten. ,,Dat is natuurlijk veel duurzamer'', stelde commissielid Mark de Boer van CU/SGP. ,,Daarnaast is ombouwen vaak goedkoper dan slopen'', voegde Barbara Kathmann (PvdA) toe.



Langenberg gaf toen aan zich zorgen te maken om de handhaving. Via het kenteken kunnen de camera's makkelijk de leeftijd en brandstof van een auto bepalen. Of de auto is aangepast, is moeilijker te beoordelen. Daar is nu een oplossing voor. Om met een aangepaste auto toegelaten te worden tot de milieuzone, moet de automobilist een langdurige ontheffing aanvragen. De kosten daarvoor bedragen 178 euro. ,,Met een ontheffing wordt het kenteken opgenomen in het systeem en krijgt de automobilist geen boetes'', verzekert de woordvoerder van Langenberg.



Voor het aanvragen van de ontheffing is een verklaring nodig van een BOVAG-garage.