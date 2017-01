Sterker: de schooldirecteur die weigert mee te doen aan deze eigentijdse prijzenslag, lijkt te zijn uitgestorven. Want ja, als de buurman gretig kralen en spiegeltjes loopt uit te delen, dan rest hem of haar uiteraard geen andere keuze dan ook voor Sinterklaas te spelen.



CDA-Kamerlid Michel Rog heeft, mede op basis van een artikel in deze krant, staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) deze week gevraagd om een einde te maken aan deze jaarlijkse wedloop van cadeautjes en douceurtjes.



,,Juist in een tijd waarin schooldirecteuren, leraren en leerlingen te maken hebben met hoge werkdruk en volle klassen, zou van schoolbesturen terughoudendheid verwacht mogen worden bij het besteden van onderwijsgeld aan glossy brochures en flitsend reclamemateriaal'', meent Rog.



Het is inderdaad de wereld op zijn kop. Terecht dat Rog de minister aan zijn jasje heeft getrokken, al zal ook de CDA'er beseffen wat hier de grootste bron van het kwaad is: scholen worden letterlijk afgerekend op het aantal leerlingen dat zij in hun leslokalen bijeen weten te drijven.



Hoe meer, hoe beter dus. En van dat beetje extra kan dan weer, met een beetje geluk, een parttime-docent worden betaald. Maar, en aan die pijnlijke conclusie valt niet te ontkomen: kennelijk loont de prijzenslag ook. Klaarblijkelijk telt ook de regio Rotterdam voldoende ouders en kinderen die zich willens en wetens (?) laten verblinden door de verpakking.



De inhoud - wel of geen goede school die aansluit op het profiel van de leerling - is van secundair belang. Liever kortstondig geluk in de vorm van 'een leuk vliegreisje' dan zelf piloot worden. Dat is hier de andere kant van de medaille.