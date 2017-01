Prima dat Katendrecht wordt opgepimpt, maar de oude kern baalt

Fascinerend, vind ik. Als ik er meer over wil weten, moet ik met Sandra gaan praten, wordt mij verteld. Sinds ik hier woon, hoor ik haar naam vaker vallen. Sandra Weda is Oud-Katendrechter en heeft dé verhalen over 'vroeger'. Ze is manicure en pedicure maar staat in het weekeinde ook weleens op de markt bij bloemenkraam De Meiden van de Snor.



Ik besluit haar op te zoeken. ,,Sandra!'' Ze kijkt even op en rekent dan weer snel af met de klant: ,,Volgende.'' Het is druk. Ik hang half over de kraam om uit te leggen wat ik wil. ,,Luister, kom binnenkort bij me langs, ik heb nu geen tijd.''



Ze woont niet ver van mij vandaan. ,,Kom binnen. Er is koffie.'' Ik loop achter haar aan. Ze heeft een pittig kort kapsel. Blond, opgemaakt, gekleed in het zwart. Een vrij lange vrouw. Stoer en heerlijk direct. ,,Vroeger wilde je hier niet dood gevonden worden.'' Ze leunt achterover op de bank. Benen en handen over elkaar. ,,Ik zat vroeger in Vreewijk op school en werd niet uitgenodigd voor feestjes. Ik was Oud-Katendrecht. Slechte reputatie.'' Huilend kwam ze thuis. Maar Sandra hield van haar buurt. De opa van een vriendje beheerde Las Vegas, een hoerenkast toen. ,,Met dat vriendje hingen we daar vaak rond.''



Prima dat Katendrecht wordt 'opgepimpt', maar Sandra en 'de oude kern' balen: ,,Wij worden uitgekotst.'' 'Nieuwkomers' claimen Katendrecht, ondernemers vullen hun zakken door de wijk te promoten met cafés en restaurants waar mensen zoals zij niet kunnen komen. Te duur. ,,Ik kan daar geen dikke biefstuk eten. Wij kunnen onze huur nauwelijks betalen!'' De woning waarin ze woont, zal gesloopt worden, volgens Sandra, maar ze laat zich niet wegjagen. Ze blijft. ,,Zoals dat stukje Las Vegas, verderop'', zegt ze met onverschrokken blik. ,,Luister, ik ben 100 procent Katendrecht. Mijn grootouders komen hier vandaan. Wij verdienen meer respect.''