Primeur voor asiel: Albino-meerkoetje binnengebracht

UPDATE Donorkinderen eisen duidelijkheid over sjoemelzaad

11:20 Ouders en donorkinderen van de voormalige spermakliniek Blijdorp in Barendrecht proberen vandaag via de rechter een dna-onderzoek af te dwingen om zo te achterhalen of de voormalig arts Jan Karbaat zelf sperma doneerde aan de kliniek waar hij directeur van was. Karbaat zelf overleed vorige maand.