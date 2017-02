Primeur voor Rotterdam: de sucukandel

De sucukandel (spreek uit: soesoekandel) combineert de ‘bite’ van de frikandel met de smaak van het populairste worstje van Turkije, prijst Turgay Albayrak zijn gepatenteerde bedenksel aan. Vorige maand introduceerde hij zijn vinding in zijn zaak in Apeldoorn, nu is de rest van Nederland aan de beurt. Te beginnen met Rotterdam. Vandaag gingen de multicultisnacks voor het eerst in de frituurpan bij Nemo Fish & Chips aan Nieuwe Binnenweg. ,,De reacties zijn verbluffend enthousiast. Zowel bij de Turken als de Nederlanders die de sucukandel voor het eerst proeven.’’



De hoofdmoot van de sucukandel is kip. Knoflook, pepers en een vleugje komijn bepalen de smaak. ,,Pittig. Niet dat de stoom uit je oren komt, maar een tinteling op de tong. Leuke bijkomstigheid voor de snackbarhouders is dat mensen meestal drinken bij deze snack bestellen.’’