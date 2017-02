Prins Karel van Soerakarta krijgt oorlogskruis voor zijn vader

Dat zijn vader eigenlijk een prins was, heeft Karel Tellings heel lang niet geweten. ,,Ik ben opgegroeid in een katholiek weeshuis in Semarang in Indonesië”, vertelt hij. ,,Mijn vader was 23 toen hij is omgekomen bij de slag op de Javazee. Ik heb hem nooit gekend, maar hij zit altijd in mijn hart.”



In 2011 kreeg Tellings de verrassing van zijn leven. Hij bleek een afstammeling van de keizer van Soerakarta en dus ook prins. ,,Ik moest met spoed naar Indonesië komen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben in mijn spijkerbroek naar het paleis gegaan, maar ik mocht zo niet naar binnen, ik moest een sarong aan. De broer van de keizer heeft me beëdigd. Alle Aziatische sultans waren aanwezig. Zelfs de sultan van Brunei. Die moet ‘opa’ tegen me zeggen.”



Zijn vader was de kleinzoon van een prinses. ,,Mijn overgrootvader is getrouwd met de oudste dochter van de negende keizer, Raden Ayu Sitiajim Srimasajeng. Ik ben nu het vierde geslacht van de keizerlijke familie, is mij verteld.”



Het vorstendom Soerakarta is in 1948 afgeschaft. Leden van de familie vervullen nog wel sociale, culturele en religieuze functies.



Tellings is in 1958 naar Nederland gekomen. Hij ontmoette zijn vrouw Lydia op de Rotterdamse markt, solliciteerde bij de belastingdienst en werd aangenomen.



De Barendrechtse prins en zijn prinses zijn van harte welkom om in het keizerlijk paleis in Indonesië te komen wonen, maar ze blijven liever in hun flatje in Barendrecht. ,,Mijn functie is nu cultureel ambassadeur. We zamelen nu rollators, rolstoelen en kleding in en die gaan naar Indonesië. In het paleis is een magazijn. Ze zorgen daar dat het goed terecht komt. Er is veel armoede in het land”, zegt prins Karel Tellings.