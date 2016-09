Prinsenland eerste vuurwerkvrije woonwijk

In heel Prinsenland (ruim 10.000 inwoners) is het op 31 december waarschijnlijk verboden om vuurwerk af te steken. De gebiedscommissie Prins Alexander kwam vorige maand met een plan hiervoor. In plaats van inwoners die klappers tot ontploffing laten brengen, pleitte de commissie voor een grote vuurwerkshow. Die gaat 150.000 euro kosten. Aanleiding voor dit voorstel was onder meer een brief van oogartsen vorig jaar om vuurwerk in de ban te doen.



Afgelopen weken vond een peiling plaats onder de inwoners. Dat leverde 636 reacties op. Bijna drie op de vier inwoners (73,4 procent) gaven aan achter het plan van de gebiedscommissie te staan. Op 22 september neemt de commissie het definitieve besluit. ,,Hier kunnen we lang en kort over spreken'', zegt gebiedsvoorzitter Ron Davids, ,,maar deze uitslag is zeer overtuigend.''



Handhaving

De gebiedscommissies kunnen vuurwerkvrijezones aanwijzen. Prins Alexander is de eerste die niet alleen een kinderboerderij of een straat rond een verzorgingstehuis tot verboden gebied van vuurwerkafstekers verklaart, maar zelfs een hele woonwijk. De handhaving op het knalverbod is volgens Davids geen belemmering. ,,De politie stelt dat het haalbaar is.''



Volgens GroenLinks-raadslid Arno Bonte is de gebiedscommissie een voorbeeld voor de rest van de stad. ,,Anderen zullen hiernaar kijken en dit wellicht overnemen.'' Volgens Bonte is het nu aan de gemeente om de commissies hierin te ondersteunen en te stimuleren. De Rotterdamse VVD spreekt juist van betutteling.