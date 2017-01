Prison Escape naar Bredase Koepelgevangenis

In hoger beroep weer 18 jaar cel geëist voor bizarre moskeemoord

0:02 In hoger beroep is weer 18 jaar celstraf geëist tegen Mahmut B. (52) in de zaak van de geruchtmakende Vlaardingse moskeemoord. De Vlaardingse Semra K. en haar ex-man B. werden in 2014 allebei veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor de moord op de 44-jarige Ramazan Korkmaz.