Proces Catamaran kostte duizenden euro's

De advocaat die het college van burgemeester en wethouders in had geschakeld voor het juridische proces tegen onderwijsinstelling BLICK kostte 295 euro per uur. Daarnaast werkten wat goedkopere advocaten aan de zaak mee. Burgemeester Peter Oskam liet gisteren weten dat er meer dan 200 uur aan de zaak is besteed. In totaal heeft het de gemeente 51.000 euro gekost.

,,Misschien hebben we de verkeerde advocaat gekozen", aldus de burgemeester tijdens de commissievergadering. ,,We overwegen nog om de advocaat hiervoor aansprakelijk te stellen."

Harriet Westerdijk van de VVD gaf aan verbijsterd te zijn door dit bedrag. Fractievoorzitter van de SP, Jurgen van der Sloot, noemde het optreden van de gemeente in het jurdische traject 'gefaald'.

De gemeente stapte naar de rechter om ervoor te zorgen dat basisschool de Catamaran aan de Hermitage in achterstandswijk Schollevaar dit schooljaar niet zou worden gesloten. Ze kwamen echter van een koude kermis thuis. De zaak had bij een andere rechter voor moeten komen dan bij de civiele rechter.

De fracties waren gisteravond ook niet te spreken over het kort geding dat de gemeente aan had gespannen tegen Marjolein Willemsen, de voorzitter van het college van bestuur van BLICK.

,,Om iemand zo persoonlijk aan te vallen gaat heel ver", vindt Westerdijk (VVD). ,,Dit is iemand met een gezin. Iemand die ook gewoon 's avonds thuis komt. Is het mogelijk om een klacht in te dienen tegen deze gang van zaken?"

Leefbaar Capelle vindt juist de aanpak van BLICK onacceptabel. ,,Is dit de partner waar we mee verder willen?", vroeg Charlotte van Dorp zich namens de fractie af. Tijdens een schorsing werd zij buiten aangesproken door een lid van de raad van toezicht van BLICK. ,,Ze vond mijn uitspraken schandalig en was erg intimiderend. Dat accepteer ik niet. Ik heb haar gezegd dat ik niet buiten de raadzaal in gesprek met haar ga", aldus Van Dorp. Het lid in kwestie bood achteraf haar excuses aan.