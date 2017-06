Proef met nachtmetro in weekend

,,Fantastisch nieuws voor het Rotterdamse nachtleven en dus voor de economie.'' Dat zegt fractievoorzitter Samuel Schampers van coalitiepartij D66. Raadslid Jos Verveen en hij drongen er bij het eigen stadsbestuur met succes op aan om de uitgestoken hand van de RET aan te nemen. De regionale vervoerder liet dit voorjaar weten open te staan voor zo'n verzoek na een succesvolle jaarwisseling.



De kosten van de proef bedragen 700.000 euro en die komen voor rekening van Rotterdam. ,,Al proberen we de randgemeenten uiteraard mee te laten betalen, want ook hun inwoners profiteren van deze extra service'', zegt Schampers. Het betekent in de praktijk dat de laatste metro vanaf Rotterdam Centraal op vrijdag- en zaterdagnacht niet om 00.30 uur, maar 'pas' om 01.30 uur zal vertrekken.



Op vrijdag en zaterdag zitten de laatste metro's aanmerkelijk voller dan op doordeweekse dagen, zo is gebleken uit onderzoek van de RET. Meer dan 2.500 reizigers stappen het laatste uur in. Doordeweeks zijn dat er 1.000 tot 1.300.



,,We vermoeden dat de behoefte aan een nachtmetro groot is en als deze proef van een jaar dat onderschrijft, dan moeten we de nachtservice verder gaan uitrollen'', zegt Schampers. ,,Omdat het in een grote stad als Rotterdam niet zo kan zijn dat je bij een bezoek aan een restaurant of theater op hete kolen zit, omdat je vreest de laatste metro te zullen missen.''