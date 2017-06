'Proef met nachtmetro is nog lang niet zeker'

Mourik zegt van niks te weten. Normaal worden zulke proeven volgens haar door de Metropoolregio, dat het openbaar vervoer in de Rotterdamse regio financiert, bekostigd. Maar Rotterdam heeft nu laten weten het extra uurtje in het weekend grotendeels zelf te bekostigen. Mourik vindt dat vreemd. Zij zal de komende weken uitzoeken hoe het zit en of regiogemeenten hier ook aan moeten meebetalen.



Volgens de Rotterdamse vervoerswethouder Pex Langenberg (D66), die ook bestuurder is bij de Metropoolregio, is het langer doorrijden van de metro wel degelijk besproken met de andere gemeenten. Alleen klopt het volgens hem wel dat er nog afspraken moeten worden gemaakt in de Metropoolregio.



Grondgebied

Niet alle gemeenten zijn even enthousiast, bleek destijds. ,,We hopen toch dat de gemeenten hierin mee willen gaan, zodat we per 1 januari kunnen starten'', laat hij weten. Rotterdam wil het sowieso, benadrukt Langenberg, en heeft er 700.000 euro voor uitgetrokken. ,,De metro rijdt voor een groot deel op Rotterdams grondgebied.''



Het besluit om langer te rijden met de metro is in Rotterdam enthousiast ontvangen. De RET liet dit voorjaar weten open te staan voor zo'n verzoek na een succesvolle proef tijdens de jaarwisseling.



De laatste metro vanaf Rotterdam Centraal zal, als het plan doorgaat, op vrijdag- en zaterdagnacht om 01.30 uur vertrekken. Uit onderzoek van de RET blijkt dat op vrijdag en zaterdag de laatste metro's voller zitten dan op doordeweekse dagen. In het laatste uur stappen meer dan 2.500 reizigers in. Doordeweeks zijn dat er 1.000 tot 1.300.